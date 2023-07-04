台星科6月營收為3.22億元，較上月成長10.92％，但較去年同期衰退19.58％，第二季營收為9億元，較上季成長4.99％，仍較去年同期衰退19.26％，累計今年上半年營收為17.58億元，較去年同期下滑15.74％。
市場法人看好，台星科在相關晶片級封測領域布局多年，而且是美系處理器大廠主要封測合作夥伴，後續AI應用需求有機會在下半年持續提升，台星科可望受惠，現有產能布局有助於營運重新進入成長循環。
晶圓測試廠台星科（3265）在AI、HPC封測領域深耕多年，在相關高階封測訂單挹注下，該公司6月營收以3.22億元寫下近八個月新高，該公司持續擴大5奈米WiFi 7及HPC等測試接單，下半年營運可望續添營運動能。
台星科6月營收為3.22億元，較上月成長10.92％，但較去年同期衰退19.58％，第二季營收為9億元，較上季成長4.99％，仍較去年同期衰退19.26％，累計今年上半年營收為17.58億元，較去年同期下滑15.74％。
市場法人看好，台星科在相關晶片級封測領域布局多年，而且是美系處理器大廠主要封測合作夥伴，後續AI應用需求有機會在下半年持續提升，台星科可望受惠，現有產能布局有助於營運重新進入成長循環。
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