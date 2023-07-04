晶圓測試廠台星科（3265）在AI、HPC封測領域深耕多年，在相關高階封測訂單挹注下，該公司6月營收以3.22億元寫下近八個月新高，該公司持續擴大5奈米WiFi 7及HPC等測試接單，下半年營運可望續添營運動能。