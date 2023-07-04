台星科6月營收為3.22億元，較上月成長10.92％，但較去年同期衰退19.58％，第二季營收為9億元，較上季成長4.99％，仍較去年同期衰退19.26％，累計今年上半年營收為17.58億元，較去年同期下滑15.74％。

市場法人看好，台星科在相關晶片級封測領域布局多年，而且是美系處理器大廠主要封測合作夥伴，後續AI應用需求有機會在下半年持續提升，台星科可望受惠，現有產能布局有助於營運重新進入成長循環。

《半導體》穩懋秒填息 營運有望季季向上
《半導體》矽格6月營收登今年高 客戶下單量回升
《台北股市》四大利多驚驚漲 凱基投顧樂觀看台股下半年
#台星科 #6月營收 #封測 #較去年同期 #AI