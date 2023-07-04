高雄市社會局運用公益彩券盈餘基金推動「高雄市身心障礙友善營業場所推廣輔導計畫」，目前已有257家中小型餐廳、商店及診所藥局獲友善環境認證，這是全國首創由身障朋友實地宣導訪視的成果。

另「雄便利-身心障礙資訊通」身障資訊通，也是全國首創，除整合高市相關局處所提供身障者線上申辦服務，並將友善營業場所位置連結Google地圖，方便市民朋友查詢使用。

回應國際身心障礙者權利公約（CRPD）「平等參與」、「多元共融」及「通用設計」等核心概念，社會局委託高雄市脊髓損傷者協會，推動身心障礙友善營業場所計畫，邀請受過無障礙專業培訓課程的身障者，實地前往無障礙法規規範外的300平方公尺以下中小型餐廳、商店及診所藥局等場所，就店家室內空間、門口及通道平順、桌子可容膝空間或無障礙廁所等環境，及商品圖文易讀、字體放大清晰、服務鈴及電動輪椅、代步車充電座提供等友善服務措施等項目，提供友善修繕建議，除讓消費者更安全便利，也望打造高雄市友善無障礙生活環境。

今年度新培訓的宣導訪視員楊帥，最能感受空間服務友善的重要性，16年前因腫瘤壓迫下半身癱瘓後，接受生活重建訓練，使用輪椅行動，在外用餐時常遇到店家因門檻及階梯阻礙問題，雖然高雄人都很熱情協助，但若能自主自力生活於社區，就更加理想，他透過朋友介紹身障資訊通平台查詢，實際前往友善營業場所消費，感覺更加安全舒適，因而加入宣導訪視員的行列，楊帥期望藉由自身經驗及專業無障礙友善環境措施的分享，讓更多人正視身障朋友們的需求。

此外，高雄市社會局再呼應身心障礙者權利公約(CRPD)的資訊無障礙精神，綜整市府各局處資訊建置「雄便利-身心障礙資訊通」資訊整合服務平台，以身障朋友需求規劃提供「交通資訊」、「旅遊資訊」、「生活資訊」、「就業資訊」、「福利資訊」及「照顧資訊」等6大類、53小項資訊或線上申辦服務，身障朋友可使用手機、平板及電腦等不同裝置工具，通過平台查詢友善營業場所、訂車、無障礙訂房、觀光遊程及福利等資訊。

平台網址：https://gov.tw/Wt7，也可掃描QRcode或點選社會局首頁下方快捷列圖標，另Google網站搜尋「身障資訊通」可也查詢，歡迎市民朋友多加利用。

社會局長謝琍琍強調，市府對於身心障礙朋友的生活需求相當重視，除平衡區域持續布建社區式照顧據點及多元輔具據點，並補助身心障礙者搭乘公車、通用計程車優惠、復康巴士、公有停車場停車優惠、輔具補助及提供自立生活服務等，讓身障朋友多多參與社區活動，另也誠摯邀請有意願店家加入友善行列。