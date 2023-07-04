香港明報報導，恒生指數成分股中，50檔漲，28檔下跌，2檔持平。翰森製藥收漲6.64％，收報13.82港幣，是漲幅最大的成分股。工行跌1.18％，收報4.19港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股，23檔漲，6檔下跌，1檔持平。漲幅最大的是京東健康，收報52.45港幣，漲3.86％。跌幅最大的是商湯，收報1.99港幣，跌8.72％。
恒生指數4日收漲109點，漲幅為0.57％，收報19,415點，大盤成交額760億港幣，日減15.26％，是6月23日697.98億港幣成交後最少。國企指數收漲22點，漲幅為0.34％，收報6,613點。恒生科技指數收報4,074點，收漲0.5％。匯控、騰訊、友邦貢獻恒指較多。建行、工行、中國銀行拖累大盤。
香港明報報導，恒生指數成分股中，50檔漲，28檔下跌，2檔持平。翰森製藥收漲6.64％，收報13.82港幣，是漲幅最大的成分股。工行跌1.18％，收報4.19港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股，23檔漲，6檔下跌，1檔持平。漲幅最大的是京東健康，收報52.45港幣，漲3.86％。跌幅最大的是商湯，收報1.99港幣，跌8.72％。
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