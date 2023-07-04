高雄鳳山區區光華、國昌路口出現直徑約30公分坑洞，警方急擺三角錐並拉起封鎖線，避免民眾靠近。（市議員李雅靜提供／崔正綱高雄傳真）

高雄鳳山區區光華、國昌路口出現直徑約30公分坑洞。（市議員李雅靜提供／崔正綱高雄傳真）

高雄鳳山區區光華、國昌路口出現直徑約30公分坑洞。（市議員李雅靜提供／崔正綱高雄傳真）

高雄鳳山區今日再現天坑！今日民眾下午3時30分許行經鳳山區光華、國昌路口時，發現路上出現直徑約30公分的洞，趕緊報警。警方獲報到場，擺起三角錐並拉起封鎖線，避免民眾誤入摔車。此外，市議員李雅靜服務團隊也獲報到場了解，並通報道路養護工程處前來釐清。道路養護工程處表示，已立即派員前往現場並同步通報市府挖管中心，請各管線單位先行查處。

今日上午11時許，鳳山區新民街口路面突然塌陷，一輛進行補水作業的運水車右後輪慘遭路面吞噬受困，後續道路養護處、水利局人員到場釐清，為自來水管破裂漏水，已通知自來水公司等相關管線單位派人趕赴現場確認，現場已暫時圍設安全設施。

而今日下午3時30分許，鳳山區光華、國昌路口出現直徑約30公分的洞，民眾見狀趕緊報警求助，鳳山分局鳳崗派出所員警到場，擺起三角錐並拉起封鎖線，怕有民眾誤入坑洞摔車。

此外，李雅靜服務團隊也到場了解，並通報道路養護工程處派員前來釐清。道路養護工程處表示，已立即派員前往現場並同步通報市府挖管中心，請各管線單位先行查處，目前各單位現在現場釐清坑洞產生原因。