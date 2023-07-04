近期「#MeToo」風波在台演藝圈持續延燒，其中，昔以團體「張三李四」拿下金曲獎的歌手張三近日也遭到女歌手王喬尹在臉書上發文控訴其趁機撫摸她身體的舉動，然而對方否認並反控她是「假MeToo」。對此，王喬尹除了在臉書上貼出多則對話紀錄佐證外，今(4日)稍早更是曬出律師聲明，正式對張三提出告訴。

歌手王喬尹日前在社群上控訴張三性騷，但對方隨即發文澄清，除了稱王喬尹是「假MeToo」外，自己更發誓：「有性騷擾對方的人出門就被車當場撞死，我敢這樣說，你敢嗎？」雙方在社群上隔空筆戰多日，各自述說自身的觀點，一時陷入羅生門的境地。

對此，王喬尹也於今日稍早在臉書上曬出律師聲明，開頭寫下：「謝謝家人朋友的支持，讓我知道我有堅強的後盾；也謝謝熱心、素昧平生的網友，為我發聲，讓我知道我不孤單！」並指出：「對於張三的斷章取義，試圖轉移他曾經的性騷擾行為；以及近日在社群媒體上涉及妨害名譽的不實指控，我將訴諸實際的法律行動，來證明自己的清白。」直言就讓所有的一切，在法院相見。

相關貼文PO出後，有不少網友在底下留言聲援。而對此消息，張三方截至目前尚未有任何回應。不過據張三1日的貼文中可見，他強調：「我再說一次，我絕對沒碰觸你身體任何部分，你無緣無故一直往我身上靠的，才是事實。」而詳細案情還有待司法調查釐清。

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