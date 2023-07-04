藍正龍執導的電影《成功補習班》獲選今年台北電影節閉幕片，他4日率領演員詹懷雲、邱以太、巫建和、林奕嵐與侯彥西出席閉幕片首映會，被問到與周幼婷的現況，他也親口認「分開了」，說明女方現已帶著小孩搬到大直住，自己則住在舊家，不過強調兩人對孩子的愛不會變，男女雙方仍是非常好的朋友。

藍正龍說：「我跟幼婷都很好，會一起陪小孩長大，謝謝關心，我們都很好，我前幾天下飛機就去大直找他們，我知道她是非常堅強的女生，我是尊重的，我們賦予小朋友的愛是不變的，但我們也只是一般人。那天她告訴我說：『你要去北影了，怎麼會這樣？』我說：『沒關係，我會好好面對。』我們都很低調，私生活不會影響工作，我們分開了，但會一直是很好的朋友。」

藍正龍（左三）率領演員侯彥西（左起）、巫建和、詹懷雲、邱以太、林奕嵐出席閉幕片記者會。（羅永銘攝）

日前藍正龍到大陸拍攝實境節目《披荊斬棘的哥哥3》，他笑說：「他們邀請我3次，我不知道他們為什麼要找我，他們說我很帥，我說我已經45歲了，不要用這種荒唐的理由。」最後對方用突破、挑戰等理由說服他，「我就想說百聞不如一見，就去試試看，去那邊其實滿好玩的，看到30幾個男生在煮早餐的畫面太好笑了。」

《成功補習班》取材自藍正龍與恩師陳俊志導演的共同回憶，藍正龍在分享時忍不住落淚，他說：「其實我在2019年籌拍的時候，就一直有想說我能拍這部電影嗎？當然他（陳俊志）已經走了，他以前住在永福橋下。拍完了，完成人生中很重要的夢想、情緒很失控，我真的太想念我的老師了。」

聊到電影故事取材自自己已故的老師陳俊志，藍正龍難過落淚。（羅永銘攝）

聊到升格導演看到現在年輕的演員，究竟心境如何？藍正龍表示：「他們太幸福了，我告訴他們不能一直待在冷氣房，補習班搭景，都要求他們一定要到現場，拍起來才不會尷尬。」還說現在拍片工作環境跟以前不一樣，因為工時關係、市場有限，成本變很高，但他們還是一群很棒的演員。