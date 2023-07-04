「成美藝廊」的前身是「鄉民藝廊」，由頂新和德文教基金會於1998年8月成立，2018年改隸成美文化園附設成美藝廊，是南彰化最具代表性，也是第一所私人設立公共藝廊；成美藝廊即日起至8月31日，開放2024年徵件展覽申請，歡迎各創作人、團體報名，共同促進文化藝術與傳統技藝發展。

彰化縣永靖鄉為傳統農業鄉鎮，藝文活動不及北彰化發達，成美文化園附設「成美藝廊」，提供鄉親欣賞藝術展演的機會。引進豐富且優質的藝文資源，希望成為文化傳承及推廣的平台，藝廊設有投影設備、音響、燈光、展架等，是南彰化一帶設備最豐富的私人藝文空間。

曾多次在成美藝廊舉辦會員聯展的永靖心象畫會，創會會長陳秋足在「成美藝廊」辦篆刻展時，有2位小姐在她的作品「母親」前落淚，1位是為家庭關係失和，6年沒探視中風的母親，1位是思念過世兩年的母親，創作者與觀賞者交流，故事互相感動，這就是藝術帶來的觸動和影響。

頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩表示，當年永靖的頂新大樓落成前，就有銀行、保險公司看中了一樓的黃金店面，但創辦人魏應充另有想法，表示要設立藝廊，平衡城鄉的文化差距，過去25年以來，累計觀展人次達18萬，有許多精采的生命故事在這裡發生。

由頂新和德文教基金會維運的成美藝廊，為南彰化地區最優質的公共藝文資源與平台，2024年徵件展覽申請即日起至08月31日截止，邀請國內外公私立美術、文化資產及藝文團體、機關、學校或個人創作者申請，展出的藝術媒材不限，舉凡木藝、石藝、陶藝、漆器、琉璃、雕塑、水墨、書法、版畫、雕刻、攝影等媒材均可申請。相關申請簡章，請洽基金會官網https://eurl.cc/xQjYGe