高力受熱能產品在主力客戶氫燃料電池製造商Bloom Energy反應盒Hot Box拉貨力道大增，加上板式熱交換器出貨持續成長，5月營收暴增至4.87億元、年增117％，其中熱能產品出貨金額達2.64億元、年增132％；板式熱交換器出貨金額2.23億元、年增101％。

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