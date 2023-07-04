嘻哈浪潮即將來襲，「本色音樂季-水某音樂節」7月8至9日將於桃園機場捷運線A17領航站對面的桃園陽光劇場登場，重量級卡司齊聚。桃捷公司表示，將備妥加班車疏運及人潮管制計畫，方便樂迷們親臨體驗今夏最強嘻哈潑水派對。

本色音樂季聚集歌手張震嶽、 MC HotDog熱狗、兄弟本色G.U.T.S、頑童MJ116、小春Kenzy、瘦子E.SO、大淵MUTA、呆寶靜Double J、YELLOW黃宣、HowZ、Tipsy、歐陽素貞、DJ Afro、DJ Orange、DJ MUTA等人重量級卡司，輪番上陣演唱，放送嘻哈音樂的獨特魅力。

桃捷指出，南來北往的樂迷們搭乘機捷在A17領航站下車，出站後步行3分鐘即可抵達桃園陽光劇場，快速、安全、輕鬆，沒有找停車位的交通負擔。以兄弟本色和頑童MJ116兩大超人氣組合為首的「本色音樂季-水某音樂節」，2天的表演時間都是從下午3時持續到晚上9時30分，現場還有豪華級潑水設施及美食市集，勢必讓樂迷們溼身度過周末假期，解放生活中的壓力。

桃捷表示，歡迎樂迷搭乘機捷快速抵達桃園陽光劇場，來一場「聽得過癮、吃得過癮、溼得過癮」的嘻哈派對，再帶著輕鬆的心情安全返家。