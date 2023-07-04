日本一名17歲女高中生ちーまき（Chiimaki）經營社群小有名氣，在推特、IG和抖音都有不少粉絲，但今年2月她在網上公開「內衣照」後，遭學校開除退學，事情曝光在網上曾引起熱議。不過，ちーまき（Chiimaki）決定當寫真偶像出道，甜美臉蛋加上「純天然body」讓她意外爆紅。

才17歲的女高中生ちーまき（Chiimaki）以甜美臉蛋和有料身材在網路上走紅，她也獲得不少廠商青睞，業配工作源源不絕；但因為身穿白色蕾絲內衣自拍，替品牌宣傳的照片，被就讀的學校發現，最終以「禁止打工」為由將她開除，儘管ちーまき（Chiimaki）媽媽現身都沒用。

ちーまき（Chiimaki）今年初因內衣業配遭學校以禁止打工名義開除。（圖／摘自Chiimaki IG、摘自推特）

據悉，遭到退學後的ちーまき（Chiimaki）沒有放棄學業，改上函授課程，繼續精進自己。而令粉絲們最高興的是，在退學事件過了近半年，ちーまき（Chiimaki）曝光以寫真偶像出道的消息，替知名雜誌《週刊Playboy》拍寫真，露出甜美臉蛋和超兇上圍，讓她立刻爆紅，更被日網稱讚「純天然沒整形」、「最強天然body」。

ちーまき（Chiimaki）的寫真照也被轉發到《批踢踢實業坊》表特板，有不少人都很欣賞她的身材，但意外的是，有許多中職球迷發現ちーまき（Chiimaki）撞臉統一獅球員林靖凱，忍不住笑說，「回不去了」、「真的有像」、「太像，這樣我不行了」。