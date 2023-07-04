據中國《財新網》與港媒報導，中共前統戰部長、被視為因1989年天安門事件下台的開明改革派官員閻明復於7月3日在北京去世，享年92歲。

報導說，閻明復曾任中共中央統戰部長、中共中央書記處書記和全國政協副主席，從政風格開明溫和，在文化與學術界有很高的聲望。上世紀80年代末曾經是中國家喻戶曉的人物之一，其高光時刻是在1989年北京天安門事件中的角色，當時他曾約請在北京有影響力的知識份子進行斡旋，讓他們前往天安門廣場勸說學生停止絕食，並在當時總書記趙紫陽授意下前往廣場看望學生。閻明復因此也被外界認為是同情學生的開明派官員，他在趙紫陽下台後的第2年被免去中共中央統戰部部長和全國政協副主席的職務，降級擔任民政部副部長，至1997年退休。

閻明復2015年出版了回憶錄，主要回顧中蘇共從合作到分裂期間的工作經歷，他在回憶錄中描述了他的父親閻寶航。閻寶航當年是潛伏於國民黨內的中共秘密黨員，暗中向中共和蘇聯傳送情報，1968年文化大革命期間死於秦城監獄。

《美國之音》指出，大陸海外民主運動人士大多認為閻明復是中共黨內開明派的代表性人物之一，他的去世標誌著中共黨內開明派活躍時代已經結束。