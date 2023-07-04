中天綜合台《小明星大跟班》明（5日）晚10點播出「意義是什麼？我只知道義氣！這些人被義氣給害慘了」，曾在加拿大留學的余祥銓，透露在遊樂園遊玩時，被3、40個越南人圍毆，友人全部跑開，只剩他一個人被壓在地上打，甚至被狂踹頭。

他說，他覺得台灣人比較講義氣：「那時候到遊樂園玩，白人朋友碰到2個越南妹就開把，結果一出遊樂園看到3、40個越南人，他們全都不見，剩我被打倒在地上，有個女生狂踹我的頭，警察還說看到有人把刀子丟掉。」他坦言回到台灣後，也遇過類似狀況：「我朋友遇到有人故意找碴，我們陪他去談判，結果一到不得了，他們40幾個人，我們只有8個，我們都已經被嚇到眼眶含淚，但還是說『我們一起被打沒關係，我們不走』。」

吳宗憲傻眼笑說，「好險我都叫鹿希派離余祥銓遠一點。」余祥銓也藉機向吳宗憲道謝：「憲哥因為家裡有事，習俗上他是不能來看二姊的，可是在二姊最難過的時候，是憲哥來開導她，講完她心情也就好了些。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。