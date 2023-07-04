暑假瘋出國旅遊，桃園機場公司預估出國人次將飆到650萬！首個週末（7月1日至2日）平均日運量已近12萬人次，較今年日均量大增約5成。

機場公司表示，疫後桃園機場各區域航線陸續復飛，其中以東南亞、北美及東北亞旅客增加最為顯著，已恢復至疫前2019年的7至8成；解封以來，桃園機場日均運量持續成長，從去年10月2.2萬人，逐步增加至今年5月8.9萬人，與疫前2019年日均旅運量13.3萬人相比，已恢復至67％；單日旅運量也不斷創高，從春節逾8.36萬人次、清明10.41萬人次、端午收假日逾12萬人次，恢復力道強勁。

桃園機場暑假首週末旅運情形，出境旅客約較入境旅客多1成，根據航班運量人數預報系統顯示，第一航廈出境尖峰時段為5時至9時及12時至15時、第二航廈出境尖峰時段為6時至9時，機場公司呼籲旅客提早2.5至3小時抵達機場。

因應旅運量復甦及迎接暑假出國旅遊潮，機場公司加速提升旅客服務量能，截至6月，桃園機場商店及餐飲服務已恢復至75％。

根據國際航空運輸協會（IATA）預測，今年全球航空旅運人次將增加28.3％至43.5億人次，約恢復至疫前2019年的96％；根據航空公司復飛情形及運量分析，桃園機場今年客運量預估為2,000至2,800萬人次，預計第四季可恢復至疫前80％航網水準。