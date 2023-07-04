香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）曾升破7.22元，高見7.2181元，截至4日下午4時46分，離岸價報7.2290元，在岸價報7.2202元。
人民幣兌美元中間價4日報7.2046元，升值111個基本點。上一交易日中間價7.2157元，上一交易日官方收盤價7.2466元，上日夜盤收報7.2450元。
外匯交易員指出，適逢美國假期，4日購匯略有減少，午後美元小貶，人民幣匯價趁勢勁揚。
人民幣兌美元在岸價（CNY）4日收盤升305個基本點，創一周新高。盤中一度升向7.21元，高見7.2109元。人民幣兌美元在岸價4日收報7.2161元，較上日下午4時30分收報7.2466元，升值305個基本點。較晚上11時30分最後成交價7.2450元，升值289個基本點。
香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）曾升破7.22元，高見7.2181元，截至4日下午4時46分，離岸價報7.2290元，在岸價報7.2202元。
人民幣兌美元中間價4日報7.2046元，升值111個基本點。上一交易日中間價7.2157元，上一交易日官方收盤價7.2466元，上日夜盤收報7.2450元。
外匯交易員指出，適逢美國假期，4日購匯略有減少，午後美元小貶，人民幣匯價趁勢勁揚。
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