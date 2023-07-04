銀行資金調度主管認為，接下來進入第三季股利發放潮，銀行資金需求持續上升，且升息循環接近到頂，後續央行反向調節，定存單餘額應會慢慢下降。

觀察近年央行公開市場操作，2020年因全球疫情大爆發，全球央行全面降息救經濟，後續加上近年海外資金回流、受惠轉單效應出口暢旺以及外資匯入，市場熱錢充沛，央行加碼發行定存單回收閒錢，未到期定存單餘額也節節高升，前年各月月底餘額多維持在9.2至9.3兆元，前年底餘額更一度飆高至9.32兆元的史上最高水準。

不過，去年隨供應鏈瓶頸、俄烏戰爭衝擊，全球高通膨壓力下，主要央行啟動劇烈升息，我國央行也採取緊縮貨幣政策，去年以來已五度升息，加上去年兩度調升存款準備率，央行為了維持市場流動性，也反向減發定存單調節。

根據央行統計，自去年6月起未到期定存單餘額就已低於9兆元，隨後一路維持在8兆元以上，至6月底未到期定存單餘額8.32兆元，為今年次低水準，但相較於疫情爆發前，也就是2020年初的7.69兆元仍有大段落差，顯示市場資金仍是相對充沛。銀行主管表示，從央行本月3日標售的1,400億元364天期定存單來看，業者仍搶得兇，得標加權平均利率僅1.179％，為今年以來同天期次低水準，顯示市場游資還是不少。

但銀行主管指出，結束上半年包括報稅季及第二季底作帳的資金潮，後續緊接著還有第三季台股發放現金股利需求，銀行資金需求仍處於高點，未來預計央行還是比照辦理，定存單餘額預料將續降，不排除久違重現7兆元；而後續就看全球開始降息時間點，若我央行跟進，加上資金環境維持充裕，央行自然會加發定存單調節。