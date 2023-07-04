國民黨總統參選人侯友宜3日接受《少康戰情室》節目專訪，喊出九二共識、恢復4個月役期、撤掉NCC、核二核三延役等議題，直球對決蔡政府。媒體人韋安直言，日前侯見韓國瑜被揶揄「侯有移」，但難得見面，移近椅子親近一下，有什麼好大驚小怪？如今在金溥聰加入下調整戰略方向，侯友宜3日提出4大主張直球對決，又都符合國民黨的基本路線，加上藍營陸續舉辦挺侯造勢，讓游離泛藍支持者有誘因回歸支持自己人。

「泛藍支持者回歸！」韋安今(4日)在臉書發文表示，目前泛藍支持者約有2、3成跑去支持柯文哲，可能因為覺得柯有戰力，且有些主張（如恢復服貿）更像國民黨。不過侯友宜3日提出的4大主張，既有直球對決，背水一戰的架勢，又都符合國民黨的基本路線。再加上藍營陸續舉辦挺侯造勢活動，讓游離去支持柯的泛藍支持者，有誘因回歸支持「自己人」侯友宜，而非再怎麼說也是「外人」的柯文哲。

韋安強調，金小刀加入侯陣營不到一週，就讓人看到戰略方向的調整。而金政治傳播博士的專業功力，也會強化侯的輿論宣傳力度。雖然藍營還未完全整合，但選戰策略已見清晰，強人在列的輔選團隊也已成軍，侯團隊與中央契合接軌這些有利因素，將在未來6個月展現出正面效應來。

「有他一定移！」韋安3日也發文提到，侯友宜，曾經打擊壞人，保護好人。對國家、人民的忠誠「堅定不移」。當市長，3、50老問題徹底解決。未來當總統，「有了侯友宜，難題一定移」。難得見面，移近椅子親近一下，有什麼大驚小怪？

韋安直言，侯以前出生入死保衛人民，現在廢寢忘食建設台灣。真材實料擺在那裡，想把他塑造成「草包」和「笑柄」，根本枉費心機。以前，侯會做不會說，現在有金小刀幫忙，教他不必太含蓄，好好大聲地，展露自己的智慧和政績。那些講笑的人捫心自問，一個毫無身份背景的南方青年，從普通刑警，做到第一大市市長。且滿意度、支持度，曾長期名列前茅，沒有過人之處，難道都是運氣。「就來看民調怎麼往前移！」