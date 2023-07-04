茵芙日前坐在沙發上青蛙肚溢出照太嚇人。（曲易提供）

茵芙日前胖到身材變形。（曲易提供）

茵芙甩肉成功曬纖腰。（曲易提供）

茵芙甩肉成功。（曲易提供）

茵芙甩肉成功曬纖腰。（曲易提供）

在台視8點檔《美麗人生》飾演反派的茵芙，日前肉肚崩壞照曝光，只見她坐在沙發上，驚人青蛙肚全溢出，誇張模樣讓粉絲驚呼太扯了！為了雪恥，3日深夜茵芙在社群發出一連串性感辣照影片，纖細水蛇腰、嫩白長腿讓一票網友大喊：「反差太大，辣到凍未條！」

茵芙得意說：「因為四肢細細的，肚子也都被衣服藏起來，很多人都被我那張驚人的青蛙肚照給嚇到，為了不繼續失控下去，我在兩個月內成功甩掉8K，大家都問我為什麼常常吃大餐還能辦到，甚至還有人懷疑我去做醫美手術，真的沒有空好嗎！以前拍戲還要請造型師幫我準備大一點的服裝藏肚，現在衣服Ｓ號還要再改小，也被瘋狂稱讚五官很立體，聽了心情就好好喔！」

茵芙進一步說：「年過30真的很難靠節食甩肉，現在除了三餐正常吃、多喝水外，我還會搭配代謝輔助食品提高代謝機能，在家我會用20分鐘玩健身環，消耗量變大就差很多！」茵芙向粉絲喊話：「找一個適合自己的減重方式很重要，讓它與生活融合，才能堅持下去！」

在茵芙最新曝光的照片中，能看見她身穿紅色貼身背心和白色短褲，露出超精實馬甲線和大長腿，另一套黑色腰部鏤空洋裝更是展露出零贅肉身材。穿上性感黑色洋裝的茵芙驚訝說：「以前臀部比較寬，穿上窄裙都會覺得很緊，所以只敢穿A字裙，也因為腰部的肥肉而拒穿短版上衣。現在竟然能穿上這件側腰挖空洋裝，還能看到明顯的馬甲肌，真是太不可思議了！」茵芙還加碼爆料：「現在的體重甚至比我17歲時還輕，讓我最近洗完澡後都不想穿衣服，先站在鏡子前好好欣賞我的身材，30歲後還能瘦回模特體態，這是我做夢都沒想過的事情！」

回想起爆肥時期，茵芙沮喪地說：「因為當反派會被網友罵，很需要靠高熱量食物紓壓，去吃到飽可以嗑掉十幾盤肉，導致體重一路飆破56公斤。剛好前一個角色是孕婦，就遇到有人問我小孩多大？當下我都會疑惑哪來的小孩，後來才知道他們以為我是真的懷孕去演戲，這件事對我來說打擊很大。」