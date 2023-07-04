今年2月19日在比賽中爆發衝突的T1聯盟台灣啤酒英雄蔣淯安、桃園永豐雲豹陳孝榕，新球季將「化干戈為玉帛」，以隊友身份幫助球隊朝冠軍目標前進，而台啤雲豹雖擁有台啤球員調度權，不過薪資仍由台啤支付。

桃園雲豹籃球隊與台啤籃球協會4日在台灣菸酒總公司舉辦結盟記者會，正式宣告「台啤雲豹」誕生，而先前已經公告台新育樂股份有限公司承接運營台灣啤酒英熊球隊之智翔運動管理顧問股份有限公司於T1聯盟之賽事參賽權，接下來台新將取代原台灣啤酒英熊參與聯盟之所有相關事務，不過台新不會承接台啤英熊隊球員，等於目前還有合約的球員，薪資還是由台啤支付，但若有贏球獎金，就會是雲豹支付。

張建偉4日表示，目前台啤除了周伯勳6月30日約滿，還有20多位球員有合約，目前蔣淯安、李啟瑋、黃鎮會加入台啤雲豹，其他球員還在討論中，暫時還無法給肯定的答覆，因為後續還會有選秀球員加入，加上雲豹原本的6名球員，球隊會盡力為他們做出最好的規劃，也不排除雲豹球員去打SBL台啤隊。

至於球隊主場，張建偉表示會留在雲豹屬地桃園，不過因為和原本的主場國體大體育館合約到期，將移到桃園巨蛋；冠名贊助商方面，和台啤的結盟無關冠名贊助問題，接下來會以台啤雲豹去跟企業商討，也會和原本冠名贊助商永豐銀行繼續討論。