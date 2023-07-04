夏天是蚊子肆虐的季節，有什麼方法能有效防止牠們靠近？營養師彭逸珊表示，蚊子專咬酸性體質者的說法是錯的，並分享防蚊5招，包括善用毛巾與濕紙巾、選擇適合防蚊液、衣物防禦、環境防護及減少蚊蟲滋生。她特別提醒，被叮咬後千萬別猛抓，以保留皮膚完整性；此外，若過敏反應嚴重，出現疑似蜂窩性組織炎等狀況，務必盡快就醫治療。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文表示，夏天容易招蚊子叮咬，而過去常聽到蚊子專咬酸性體質者的講法，其實是錯的。對此，教育部就曾澄清，人體並沒有分酸性或鹼性體質，被蚊子叮咬的可能因素包括體溫較高、呼出二氧化碳較多、容易流汗、行動不便等。她並分享5招有效預防成為蚊子的目標：

1、 善用毛巾、濕紙巾：彭逸珊表示，蚊子對溫度敏感，體溫高者較容易吸引蚊子。建議可用濕毛巾或濕紙巾擦拭身體無衣物覆蓋部位，幫助降低體溫。

2、選擇適合的防蚊液：彭逸珊指出，敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）屬於可有效防蚊的成分，依照指示適量使用即可。她提醒，未滿2歲幼兒則建議依照醫師建議再使用產品。

3、衣物防禦：彭逸珊表示，這是最直接避免蚊蟲叮咬的方式，可選擇涼感衣或較為寬鬆的衣服，才不至於在夏天先悶到中暑。

4、環境防護：彭逸珊建議，可使用檸檬香茅、尤加利、玫瑰草、薰衣草等天然精油幫助驅蟲。

5、減少蚊蟲滋生：彭逸珊強調，沒有蚊子就沒有叮咬問題，因此家中容易積水的地方需定期刷掃，如盆栽底盤、廢棄容器等，減少積水能有效降低蚊蟲繁衍。

最後，彭逸珊提醒被蚊子叮咬後，千萬別猛抓，避免受傷留下疤痕，真忍不住可擦上涼感藥膏減緩癢感。另外，若出現嚴重過敏反應，疑似蜂窩性組織炎等狀況時，務必盡快就醫治療。

除此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾表示，由於蚊子會被二氧化碳吸引，而頭部附近又是排出二氧化碳最多的地方，因此蚊子會在頭邊來回飛行；另外，耳朵附近皮膚相對較薄，且有豐富血液供應，體溫又高，是蚊子喜歡吸血的部位。至於該如何避免被蚊子叮咬？他建議，不妨可嘗試穿淺色衣物、使用驅蚊植物或防蚊精油、避免在黃昏或清晨時外出及減少環境孳生。