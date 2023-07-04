民進黨「2024大選提名策略小組」今天下午舉行會議定案，花蓮縣立委提名縣議員張美慧出戰，張美慧受訪證實這項消息，明天中執會同意過後確定，她強調會承擔這個重任，努力、認真打贏選戰。

53歲的張美慧是已故民進黨花蓮市長田智宣的遺孀，曾任媒體記者，當選過兩屆縣議員，現為民進黨花蓮縣議會黨團總召，她形象清新，問政表現深獲肯定。

據了解，賴清德接任黨主席後，就屬意張美慧出征下屆花蓮立委，多次徵詢她的想法，但她本人意願並不高，不過，黨中央極力勸進。賴清德到花蓮成立信賴之友會，賴致詞時還關心詢問現場群眾，推薦誰參選（立委）？張美慧被支持者強力推薦。

當時張美慧首度鬆口，賴副總統要競選下屆總統，重要的競選主軸之一就是國會單獨過半，立委席次非常重要，花蓮是艱困選區，「如果黨中央有評估考量，希望我們一起為這個目標努力，我會慎重考慮。」

現拍板將由張美慧出戰，她今天受訪表示，人選要提請明天中執會同意過後，才能確定提名。這是個更大的責任，會勇敢承擔、努力、認真。

下屆花蓮立委，國民黨由現任立委傅崐萁爭取連任，無黨籍的縣議員魏嘉賢有意參選，但尚未表態，民進黨張美慧確定獲徵召投入選戰，對選情投下重大變數。