經濟部水利署第2河川局4日上午舉辦「2023年疏濬透明･ 誠信同行」廉政座談會，由第2河川局楊人傑局長主持，計有水利署副署長王藝峰、桃園地檢署檢察長俞秀端、新竹地檢署檢察長張云綺、苗栗地檢署檢察長蔡宗熙、台灣砂石碎解加工業同業公會理事長趙李坤、苗栗縣砂石商業同業公會常務理事何兆相及轄內各調查處（站）等共同與會。

王藝峰表示，過往外界常質疑砂石疏濬黑箱作業，造成同仁執行上的困擾及民眾對政府施政的不信任，公開透明是解決此問題最好的解方，只要完全攤在陽光下，任何疑慮迎刃而解。希望透過透明措施實踐，引進社會監督力量，並以跨域合作方式，與地檢署、廉政署或調查局等機關，進行防貪措施交流。

張云綺表示，河川疏濬一直以來都是水利署重點業務，疏濬衍生的利益蘊藏許多違失風險。河川局自2006年採售分離等行政透明制度逐步實施後，一方面使砂石業者及各方利害關係人了解河川疏濬過程中的標準行政流程，一方面也減少同仁執行上的困擾，使得第一線的公務人員更加勇於任事，降低貪瀆事件發生。張云綺表示，水利署各河川局如有重大水利工程或疏濬計畫，可以透過廉政平台相互溝通，地檢署很願意做各位的後盾。

廉政座談會介紹水利署精進疏濬採售分離土石申購作業規範政策，新竹地檢署檢察官許大偉以清理還原頭前溪河畔高灘地違法占用經驗，解析國土保育案例，說明如何運用辦案技巧，使占用人清理恢復高灘地原貌，日後遂得以結合周邊景觀蛻變為生態河濱公園，讓社會各界對檢察機關致力國土保育與廉能透明之作為更具信心。