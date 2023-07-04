《山谷幽居春晚歸來》通過對山谷自然景致與自身主觀抒情，畫面構圖高聳林樹、雲煙瀰谷。（台南市政府祕書處提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府本月邀請國內水墨畫家陳文珍在民治市政中心展出37件水墨畫作，73歲的她，6年前發現罹癌，經治療後成功抗癌，孰料又遭遇女兒病故的打擊，她鼓勵自己不能倒下去，繼續寄情創作和教學，在逆境中畫出希望。

出生花蓮的陳文珍，曾隨水墨畫家葛憲能習畫多年，目前是「竹亞軒書畫學苑」的負責人，才華備受肯定，有「後山才女」的雅稱，她擅長以流淌捕捉美麗的瞬間，呈現水墨新風貌，曾受邀參加大陸、韓國、泰國等地名家聯展。

陳文珍愛畫畫，也愛旅行，將旅途中的所見所聞，化為創作養分，這次展出的作品，《墨染紅林》融合水墨與壓克力不同媒材，讓水墨畫跳脫原有框架展現不同墨韻；《山谷幽居春晚歸來》通過對山谷自然景致與自身主觀抒情，畫面構圖高聳林樹、雲煙瀰谷，遠離塵俗筆墨靈動表達出精神上、意境上之美。

市府祕書處表示，陳文珍老師「緣墨台南」創作個展，9日將在民治市政中心一樓大廳舉辦開幕茶會，歡迎市民朋友來欣賞她精彩的水墨畫作。