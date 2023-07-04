經濟部長王美花4（今）日出席工商時報主辦的台灣服務業大評鑑頒獎致詞表示，商業司即將在9月底改組升格為商業發展署，組織變大，位階提升，對服務業的服務要做得更好、更到位，針對服務業的減碳轉型，也會更進一步加碼補貼。

王美花表示，她幾乎每年都來參加服務業大評鑑頒獎，台灣把高科技做好，若服務業也做好對台灣更是重要的加分。

她說，9月底經濟部組織會改組掛牌，商業司也會升格為商業發展署，組織變大了，位階也提升。她告訴商業司同仁，未來服務必須做得更好，對服務業要做得更到位。針對服務業的減碳及數位轉型，政府在疫後特別條例及公務預算，大力加碼對服務業的輔導及補貼措施，扶助加速轉型。

剛自歐洲出差考察返國的王美花表示，歐洲的服務業十分重視強調「低碳」，包括用電部分的改善，另外各種產品例如包裝，或餐飲一次性餐具，均很少看見塑膠產品，可見歐洲等先進國家在落實減碳走在很前面。

王美花期許服務業再提升，服務業除了品質要做得好以外，但目前全世界看服務業低碳做得好不好是一個非常重要指標，經濟部和服務作伙伴，一起加大力道，做到低碳轉型的生活。