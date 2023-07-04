央行上月底跟進聯準會宣布暫緩升息，利率持續維持在高檔，手握現金的族群，無不尋找資金停泊機會。聯邦銀行數位帳戶New New Bank獨步市場大方祭出超值好康888優惠，除了有廣受矚目的「台幣高利活儲最高8％」及「美金定存最高8％」外，今年7月1起攜手吉鶴卡推出「國內消費最高回饋8％」，讓民眾既享資金彈性、獲領高息，還賺現金回饋，輕鬆發發發。

聯邦銀行表示，New New Bank戶數持續穩健成長，下半年與吉鶴卡強強聯手可望延續熱潮、再掀話題，大幅帶動開戶動能，進一步擴大市占。聯邦銀行為了衝刺數位帳戶，今年1月起推出「台幣高利活儲最高8％」、「美金定存最高8％」等重磅優惠，讓New New Bank成為「高利活存」的代名詞，吸引民眾爭相搶辦。

截至今年第二季為止，New New Bank戶數明顯成長，較去年同期增加55％。為了不辜負市場期待，聯邦銀行宣布「台幣高利活儲最高8％」、「美金定存最高8％」活動期限好評再續。前者活動延長，提供今年12月31日前首次成功開立New New Bank數位帳戶的新存戶，於「成功開戶次1月份利息結算日」（結算「開戶當月21日～次月20日」利息，每人限享1次），享限額10萬元內台幣活儲年利率8％的優惠。

後者亦延續至今年9月28日，以換匯美金新資金，承作美金定存1個月期享年利率8％（每人限額美金2,000元）。此外，喜迎暑期旅遊旺季，New New Bank攜手話題不斷的「旅日神卡」吉鶴卡推出新戶專屬優惠。

自今年7月1日起至明年1月31日止，新申辦New New Bank且綁定吉鶴卡設定自動扣繳，享符合資格後3個月內國內一般消費加碼6％，加上吉鶴卡原有的國內一般消費2％，合計享最高8％刷卡金回饋（正附卡合併計算，每卡回饋上限1,000元）。

除了上述活動之外，其他優惠也同步延長，包含：金融卡消費及自動加值回饋最高18％、跨提跨轉每月各10次免手續費、基金電子下單手續費最低1.8折優惠、設定New New Bank為證券交割戶贈手續費折抵金最高1,800元等。