第一銀行持續透過社群平台「黏」住客戶，除了分享眾多金融資訊、優惠好康、理財快訊及生活化主題外，也提供多元社群金融應用，如粉獅幣集點、小粉獅周邊商品和異業優惠兌換、發票兌獎，以及線上分行取號碼牌等創新服務。適逢暑假到來，為了回饋客戶，舉辦線上「夜市人生」活動，只要完成指定任務就有機會抽中泰國雙人來回機票、Bruno氣炸鍋及電烤盤等好禮。

「夜市人生」把三項夜市最夯的攤位遊戲搬到活動網站中，即日起至7月31日止，只要完成「粉獅小丸子」、「推金幣」和「輪到你」互動遊戲，並完成指定任務（信用卡、iLEO數位帳戶、第e數速貸）申辦，除了享有產品本身限時優惠外，還有機會抽中Bruno家電跟行動果汁機等，更有逛夜市必備的小粉獅夜市限定皮革飲料提袋、手持涼感小風扇等好禮等你來拿，指定任務申辦且核准成功者，加碼再抽「泰國曼谷雙人來回機票」。

此外，這次再推出「OS不藏了！小粉獅內心話大聲說」LINE貼圖供民眾免費下載，有別於過往，增加更多有趣且KUSO的畫風及對話，就是要民眾用貼圖大聲說出心裡話，在這個酷暑舒壓一夏。7月31日前首次綁定第一銀行LINE官方帳號個人化服務且登錄活動網站者，前1萬名再送粉獅幣20點（價值新臺幣20元）。

第一銀行積極推動數位金融創新與服務，「深耕」及「擴生」社群生態圈，展現在經營成果上，LINE官方帳號已累積608萬好友，Facebook粉絲頁也有73萬名粉絲，居金融業之冠，更持續透過YouTube頻道及IG帳號與多元客群互動，傳遞活潑且趣味的金融資訊，讓民眾更有共感。未來第一銀行除持續優化社群平台功能，也將串聯更多生活場景推出專屬優惠，以建構更完整的社群金融場域，滿足民眾對金融服務的期待。