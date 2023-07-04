桑布伊加碼演唱自創曲，讓眾人聽得如癡如醉。（民視提供）

桑布伊客串8點檔《市井豪門》，和老朋友蘇晏霈相見歡。（民視提供）

曾獲金曲獎最佳原住民語歌手獎的歌王桑布伊(Sangpuy)，客串民視8點檔《市井豪門》，首次參與戲劇演出的他表示很緊張也很期待，透露民視8點檔是媽媽每天必看，且這次受邀演出還特別賣關子，不跟媽媽說，為的就是要讓媽媽自己看電視發現。

卑南族歌手桑布伊覺得自己很幸運，除了會母語以外，還會講台語及客語，很多親友都是客家人，大家都樂於分享自己的母語，所以從小學習語言就特別快，也因此多了很多機會。不過原本對台語很有自信的他，第一次排戲時，發現自己好彆扭，而且咬字發音都要再三確認。劇中除了講台語，還會和廖苡喬跟吳鈺萱講客語，桑布伊說感謝兩位專業演員，帶領菜鳥演員一起演出，讓他心安不少。

被問演戲和live演唱哪一樣較難？桑布伊表示，當然是演戲比較難，還好這次他能在劇中唱歌給大家聽，同時也讓自己放鬆，所以在後台等待時，除了背好台詞，他會彈彈曲子讓自己放鬆。

同場和桑布伊飆台語及客語的廖苡喬說，兩人說的客語一位是四縣腔，一位是海陸腔，正式拍攝就很順利。她說本來桑布伊很緊張，她告訴他做自己就好，沒想到正式演出時，桑布伊有超自然又可愛的反應，獲得滿堂彩。桑布伊最後還加碼演唱自創歌曲〈溫暖的光〉，他說知道廖苡喬劇中剛換心臟，所以唱這首歌來祝福她，現場眾人聽得如癡如醉，廖苡喬聽得眼眶泛淚，等導演喊卡才讓眼淚落下，她說太好聽了，音樂果然是人類很珍貴的寶藏，也因為跟桑布伊互動，燃起她的歌手夢，當場就想直接向桑布伊告白說「好想跟你一起演出」，不管是戲劇還是音樂都好。

拍完戲的桑布伊，還遇到曾經一起演出舞台劇《女人心》的蘇晏霈，兩人開心在梳化間相見歡，蘇晏霈說兩人在社群約好幾次要吃飯都沒有成功，沒想到竟然在攝影棚碰到，真的太驚喜了。桑布伊則對蘇晏霈說，實地參與才發現8點檔演出工作真的不容易，大讚「你們太厲害了」，蘇晏霈則對他信心喊話，有過一次經驗就會很快上手，希望下一次來就是跟她演到對手戲。