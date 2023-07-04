許多人去美式賣場好市多（COSTCO）買牛奶時，都會特別挑選保存期限較久的產品。一名人夫抱怨，日前他在好市多冷藏區遇到一名中年男子，不斷把牛奶拿起來用力捏、用力擠，再放回架上，讓他覺得非常沒有水準。未料，中年男子聽到原PO和妻子的抱怨對話，竟然開嗆「不行嗎？」還衝向原PO的妻女，誇張的行徑曝光後，引發熱烈討論。

原PO在臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》發文表示，日前在好市多選購牛奶時，遇見一名中年男子在冷藏區東挑西選許久，不斷從箱子取出牛奶，用手用力擠捏瓶身再放回去，原PO相當不認同這種行為，直接搬了一箱牛奶轉身離去，眼不見為淨。

原PO走出冷藏區與太太跟女兒會合，被問到「怎麼這麼久」，隨即敘述了剛才的情況，還說：「剛剛有個沒水準的人，把每一罐牛奶都拿出來用力捏，這樣挑選，超沒水準的」，未料出手捏牛奶的中年男子就在原PO附近，直接開嗆：「這樣不行嗎？」而原PO也不甘示弱地反擊：「當然不行，憑什麼要別人購買你用力捏過的牛奶？真是沒水準」。

讓人詫異的是，中年男子下一秒突然朝原PO老婆、女兒的方向衝過去，機警的原PO立刻伸手阻擋，並要老婆趕緊離開現場，不想和對方計較，結果這名中年男子開始不停地碎念，原PO無奈地說：「真的是什麼垃圾都有」。

貼文曝光後，不少人大讚原PO見義勇為，不過也有人提醒，可以直接和現場工作人員檢舉，避免衝突發生的機會，另外還有人不禁痛批，「有病的真的很多」、「也看過挑水梨的，真的以為是菜市場」、「頂多看日期，不知為何要捏」、「已經墮落到連牛奶都要性騷擾了嗎」、「好恐怖！衝上來做什麼」。