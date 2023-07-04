75歲陳姓男子清晨到田裡種菜未返家，上午近11時家人前往查看，赫見他倒在田裡，緊急送醫仍不治。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

熱死了！南投縣草屯鎮75歲陳姓男子日前清晨5時續出門種菜，家人打了好幾通電話都打不通，近午11時前往菜園查看，赫見陳男倒臥菜園空地，身上已出現水泡，緊急將他送醫急救仍不治，事後檢警相驗，確認陳男死因是熱衰竭。草屯佑民醫院醫師呼籲，民眾避免在上午10時至下午2時外出。

家屬指出，陳姓男子上月25日清晨5時許前往田裡種菜，通常他在上午10時左右會回到家，不過當天他卻遲遲沒回家，打了好幾通電話都打不通，直到上午11時仍等不到男子回家，騎機車前往菜園查看，赫見男子倒臥菜園一處空地趕緊打119叫救護車。

救護人員說，救護車無法抵達菜園，他們扛著擔架到場，發現陳姓男子身上起水泡，已無呼吸心跳，緊急將陳姓男子送醫，經急救仍不治。

根據中央氣象局資料，草屯鎮當天清晨氣溫約攝氏24度左右，上午11時氣溫上升至32度左右。南投地方檢察署檢察官會同法醫相驗，確認陳男死因是熱衰竭。

草屯佑民醫院表示，天氣炎熱，民眾長時間在戶外，若沒有適時補充水分和電解質，容易造成中暑或熱衰竭等熱傷害，若沒有即使補充電解時並讓身體降溫，恐引發脫水、急性腎衰竭、心律不整、橫紋肌溶解症、肝臟損傷、休克、抽筋、昏迷，甚至死亡等狀況。呼籲民眾避免在上午10時至下午2時外出。