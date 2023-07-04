屏東四重溪休閒農業區出品的3項伴手禮，勇奪日本國際觀光商品設計競賽三冠王，為國爭光。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東四重溪休閒農業區出品的3項伴手禮，勇奪日本國際觀光商品設計競賽三冠王，為國爭光。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東四重溪休閒農業區出品的3項伴手禮，勇奪日本國際觀光商品設計競賽三冠王，為國爭光。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東車城鄉四重溪休閒農業區為行銷在地優質農特產品，自行出品「四重溪可以居民宿-可以居溫泉Q米」、「白水玉子食創有限公司-落山風蔥頭意麵」及「四獸仔交易所-小農雨來菇」等3項伴手禮，該3項產品一推出後不僅成功推廣在地農特產，日前還榮獲日本國際觀光商品設計競賽三冠王，為國爭光。

四重溪休閒農業區發展協會理事長林桂芬、與總幹事陳靜子，日前攜帶「四重溪可以居民宿-可以居溫泉Q米」、「白水玉子食創有限公司-落山風蔥頭意麵」及「四獸仔交易所-小農雨來菇」等3項伴手禮，遠赴日本參加日本國際觀光商品設計競賽，結果出爐拿下三冠王，消息傳回台灣後，令人興奮不已。

林桂芬指出，此次獲得金牌的「可以居溫泉Q米」，選用高雄147號稻米，堅持友善種植不噴灑農藥，灌溉四重溪流域含有豐富礦物質的地下溫泉水源，再加上南台灣特有落山風吹拂，孕育出香Q飽滿的優質溫泉Q米。

而「落山風蔥頭意麵」是選用屏東車城的洋蔥烘乾磨成粉融入麵粉中，保留其風味及營養，再以手工日曬法製作成麵條，因麵體本身即含有洋蔥香氣，無論拌麵、炒麵都相當合適。

至於「小農雨來菇」則是生長於有純淨溪水、乾淨空氣及熱情陽光的屏東滿州鄉，無汙染的環境才能培育出高品質雨來菇，豐富的營養元素和膳食纖維，加上口感脆而清爽且料理方便，是健康飲食菜餚的最佳選擇。

林桂芬開心道，此次赴日參與比賽，除透過競賽與各國業者良性競爭、學習交流外，賽後還開放給日本民眾和業者入內參觀，這讓四重溪休閒農業區優質伴手商品在國際舞台被看見，期能藉此開拓出國際新市場。

縣府表示，日本國際觀光商品設計競賽是由日本國際交流協會與台灣文化祭實行委員會共同主辦，共有台灣、越南、印尼、泰國等數十家各國業者和選手一同角逐。