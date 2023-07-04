美國內政近期最嚴重的危機之一是鎮靜劑「賽拉嗪」成癮風潮，美東歷史悠久的大都會費城問題惡化程度尤其令人咋舌。這兩天正值美國國慶日連假，堂堂獨立建國重鎮依然「喪屍」遍野，毒蟲光天化日之下在街頭扎針、癱倒大街，沉淪景象令人不勝唏噓。

賽拉嗪（Xylazine）是鎮靜類藥物，在美國經食品藥物管理局（FDA）核准為大型哺乳動物肌肉鬆弛劑，近期變成美國社會新興藥物問題核心，街頭常以tranq（代表鎮靜劑tranquillizer）稱之，很多毒蟲會把它與其他多種藥物混合吸食。

英國《每日郵報》報導，費城肯辛頓區（Kensington）是美國這波「賽拉嗪喪屍」最早爆發的區域，毒蟲人數最為密集，除了以口鼻吸食，成癮者大剌剌在街上持針筒朝自身頸部或四肢注射「賽拉嗪」的恐怖景象隨處可見，形容枯槁的毒蟲甚至隨地倒臥昏迷，身邊滿地垃圾。肯辛頓區街道儼然已由這票喪屍佔領。

賽拉嗪吸食者特徵包括步履不穩、呼吸困難、喪失方向感，也因此被外界用影集《陰屍路》（THE Walking Dead）劇中景象譬喻；也有人皮膚潰瘍，不少人身軀處處結痂，外貌駭人。潰瘍傷口一旦感染可能潰爛，嚴重者毀容甚至必須截肢。

費城犯罪率比去年大增5分之1，竊盜案令犯罪問題嚴重程度持續高漲。街友與「喪屍」們經常犯下金額不大的竊盜案，只為溫飽或滿足毒癮。《每日郵報》稱，5月取得肯辛頓區街頭毒蟲群聚景象，已讓費城淪為可怕的毒蟲窩。2個月過去，美國國慶到來之際，這座在美國獨立運動史上如此重要的城市，這番地獄景象絲毫未變。

247年前的7月4日，北美十三州代表在費城簽署美國《獨立宣言》，全美也因此年年在這天以「獨立紀念日」之名放假慶祝至今。

一名向《每日郵報》提供費城街頭畫面的人士說，當地人們正過著「挨餓、用藥過量」的日子：「我不得不在街上替人做CPR，我急救了5個人。我們發現3個人死亡，其他人就這麼踩過躺在街上的屍體。我被迫用納洛酮（Narcan）急救的人到底有多少次，已數不清了。」這名人士擔憂的是，仍有成癮者持續從加州、紐約州等其他地區來到費城。

由於問題相當嚴重，白宮已於今年4月13日宣布，賽拉嗪與鴉片類藥物芬太尼混合使用為「新威脅」。

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