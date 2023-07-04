大陸國家人力資源和社會保障部今公布國務院官員免任，郭樹清被免去人民銀行副行長職務。人行日前召開領導幹部會議，宣布人行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝，接替郭樹清，出任人行黨委書記，郭樹清被免去黨委書記；行長易綱被免去黨委副書記。預料潘功勝稍後將接替易綱，正式出任人行行長。

65歲的易綱已於今年3月擔任全國政協經濟委員會副主任。之前曾傳中信集團董事長朱鶴新將出掌人行，但最新消息是潘功勝扶正。潘功勝在中共二十大沒有安排為中央委員或候補委員，故頗令人意外。外媒指北京領導人最終傾向於潘功勝是因為他有國際背景，希望他能更容易地與各國央行總裁合作。

60歲的潘功勝，安徽人，人民大學經濟學博士，曾在英國劍橋大學及美國哈佛大學進修。出身中國工商銀行，曾任深圳市分行副行長。2008年任農業銀行副行長，2012年6月調任人行副行長迄今足足11年。