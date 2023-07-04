雲林縣去年首次舉辦電競賽事，是六都外第一個舉辦電競賽事的縣市，受到年輕人熱烈好評，雲林縣府今年再結合布袋戲透過電競行銷雲林景點、特產，並邀請遊戲直播主「統神」組隊與賽交流。

2023雲林電競派對將於8月19日、20日在雲林縣立體育館舉行，總獎金32萬元，賽事報名截止日至7月12日，歡迎年滿15歲以上電競好手參加。

縣長張麗善說，今年的電競派對打破年齡與世代限制，讓所有人都能享受的電競盛宴，此外與霹靂布袋戲文化結合，打造具奇幻仙俠風格的競技世界，這也展現縣府對於創新和多元產業的追求。

今（4日）記者會中，張麗善體驗最新流行的電玩Switch搭配瑪利歐賽車實況家庭賽車場遊戲，賽道中有雲禾大橋、台149甲線、北港朝天宮、雲林布袋戲館、西螺大橋、虎尾圓環素還真，行銷雲林縣風光。

今年邀請知名遊戲直播主、綽號地獄豬的「統神」代言，他表示，九成電競活動在台北，對中南部同好是一筆不小開銷，雲林縣舉辦電競比賽很好，對中南部朋友而言是見證實力的好機會，「暢所欲言、盡你所能」，也歡迎北部人南下踢館。

他也大讚雲林縣美食很厲害，好吃又便宜，他吃了一客豬排烏龍麵只要80元，在台北至少150元起跳，物美價廉，豬肉很好吃。

雲林縣肉品市場出產的「雲饗豬」系列產品大賣，副總經理邱良閱出席記者會，統神地獄豬當場約「雲饗豬」對戰。

8月19日、20日登場的電競派對將有「地獄豬職業戰隊」表演交流賽，2天賽事中安排霹靂英雄大匯演、雲林電競啦啦隊、姬Revolt等舞台演出。周邊活動有電競派對品牌市集、瑪利歐賽車實況、電競自行車、「雲林未來願景館裝置藝術、機甲戰俠機器人機台體驗區、VR 實境遊戲體驗、Switch 遊戲體驗等活動。