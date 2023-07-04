飯店救生員憑多年經驗判斷孩童溺水，在1分鐘內將人拉上岸，網友紛紛留言大讚機警盡責。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

飯店泳池配置2名救生員，交叉來回在泳池畔巡視，業者也呼籲家長陪同，維護安全。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

夏日戲水消暑，家長雙眼可要盯緊孩子，1名網友在臉書社團PO出台東知本地區某飯店泳池監視器畫面，影片中的男童脫掉泳圈，拿著浮板跳入泳池後隨即溺水，這時家長仍渾然不覺，所幸一旁的救生員即時發現救人，網友紛紛留言大讚機警盡責。

繼先前有網友在臉書社團《好想住飯店 好康.踩雷不藏私》發文，痛批台東五星溫泉酒店設施服務、餐點品質極差，引起一陣熱議後，近日又有網友PO出台東知本某飯店泳池監視器畫面，並在文中指出小朋友將泳圈脫掉，拿著浮板跳入泳池旋即溺水，「這過程父母親完全不知，自己的小孩已溺水」，所幸被當天值班救生員即時救起，並無大礙。

貼文一出，網友紛紛留言大讚「看到這個救生員，都想為了游泳而去一波了」、「還好有救生員，他的家長去哪了」、「謝謝盡責的救生員」、「這家飯店的救生員很盡責，前陣子剛去，救生員都在現埸來回巡視」。

「必須在幾秒鐘內判斷戲水或溺水」，當天機警救援的廖姓救生員表示，當時小朋友調皮脫下浮力背心，持浮板進入深130公分的泳池，自己憑著多年經驗馬上發現情況不對勁，並在1分鐘內就趕緊把人拉上來，小朋友喝了幾口水而已，並沒有大礙。

飯店業者楊玉鏲表示，飯店泳池配置2名救生員，交叉來回在泳池畔巡視，確保兒童戲水安全，但仍呼籲家長陪同在兒童戲水區，不要進入到成人池，以免水深危險。