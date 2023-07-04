聯合國國際原子能總署（IAEA）今天公布報告，認為日本有意將「核廢水」排放入海的計畫符合國際安全標準。IAEA署長葛羅西下午把報告交給首相岸田文雄。日本政府將仔細研究此報告，決定何時將核廢水排入海洋。

有關日本政府和東京電力公司福島第一核電廠計畫今年夏天將含氚核廢水排入海洋一事，IAEA經檢視後，今天公布報告，認為此計畫符合國際安全標準，階段性排放放出的輻射物對人體和環境的影響幾乎是可忽視的程度。

葛羅西（Rafael Grossi）下午到日本首相官邸（行政中心）拜會岸田文雄時將報告交給岸田。

.@IAEAorg has now finished its assessment of #Japan’s plans to release the water stored at the #Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, confirming the plans to be in line with IAEA safety standards.



🎥 Full video: https://t.co/XW7vTswLnr pic.twitter.com/tUcqi4bW7j — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) July 4, 2023

葛羅西下午5時左右在日本記者俱樂部召開記者會表示，IAEA即便在含氚核廢水排放的階段也會基於中立、客觀的立場持續評估計畫的安全性，此計畫是日本政府與東京電力公司數十年的作業，IAEA將持續確認是否符合國際安全標準。

日本政府的想法是希望能爭取國際機構的科學評估，以此擔保排放計畫的信賴性與透明性。日本政府將仔細研究IAEA的報告內容，就含氚核廢水何時排入海洋一事做出最後判斷。

有關福島第一核電廠的含氚核廢水具體排入海洋的時程，日本政府發言人、官房長官松野博一6月27日在例行記者會上表示，政府將在確認安全性及風險評估的對策後做出判斷。

A majority of the seafood industry in Japan's Fukushima province remains opposed to the ocean-release of contaminated water from the region's tsunami-crippled nuclear power plant. CGTN's Jack Barton reports from #Fukushima. #Japan #Nuclear pic.twitter.com/SKHIGu3CyA — CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) July 4, 2023

2011年311大地震與海嘯侵襲日本東北地區，福島核電廠6座反應爐有3座熔毀，為讓反應爐內熔融核燃料保持在穩定狀態，須持續注水冷卻，這些冷卻水加上流進反應爐的地下水及雨水等，形成含有超高濃度放射性物質的「污染水」，每天以140公噸的速度持續增加。

這些污染水經過多核素處理系統（ALPS）去除氚以外的輻射物質，最後變成「核廢水」，這種含有氚的核廢水日積月累，被貯藏在核電廠腹地內。

日本核電廠排放含氚核廢水入海時，不得超過標準值每公升6萬貝克。東電公司表示，在排放核廢水前會先稀釋，直到每公升含氚量不到1500貝克，也就是日本規定飲用水含氚上限值的1/40，並且會通過海底隧道排放到約1公里外的海域。