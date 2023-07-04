近日氣溫持續飆高，桃園日前發生一名勞工要幫工廠改善通風，豈料自己在屋頂作業卻中暑昏迷患上橫紋肌溶解症，所幸經過治療順利出院，但業者和大、小包商仍遭勞檢處重罰32萬。勞檢處近6年執行熱危害專案也開出1537次改善通知書，業者多未提供遮蔭處或鹽水，違者最高可開罰30萬元，籲業者隨時關注職安署的熱危害指數，嚴防戶外作業勞工熱衰竭。

防範熱危害相關措施。(勞檢處提供／蔡依珍桃園傳真)

熱危害風險等級圖示。(勞檢處提供／蔡依珍桃園傳真)

中壢一間製造業工廠委外改善廠房通風，63歲工人5月4日上午在屋頂作業，豈料突然中暑昏迷，同事11點半叫他沒有回應，查看才發現已意識不清、呼吸急促，緊急送往天晟醫院急救，之後轉院至桃園醫院住院，檢查發現是橫紋肌溶解症。

桃園勞檢處指出，進場勞檢發現屋頂工作場域未依規定設置安全母索和安全走道，廠商找來包商和小包商，卻未盡危害告知的義務，也沒巡視、督促，發生熱危害事件也未於8小時內通報，重罰20萬，另大小包商各罰6萬元。

桃園上個月有30人因熱傷害送醫，大部分都是男性，僅有3人是女性，7月才3天也有1人因熱傷害就醫。

勞檢處指出，勞工因工作長時間暴露於高溫環境下且不斷耗費體力工作，恐發生熱中暑、熱衰竭、熱痙攣等熱危害，雇主應依職業安全衛生設施規則規定實施熱危害預防，如降低作業場所的溫度、提供陰涼的休息場所或飲用水及食鹽水、調整作業時間、增加作業場所巡視頻率、採取勞工熱適應相關措施、實施勞工健康管理及熱疾病預防相關教育宣導、建立緊急通報及處理機制等相關危害預防措施。

勞檢處指出，桃園每年都會啟動熱危害預防專案，稽查至少6500件，近年因稽查頻率增加，違規次數從2017年的97件，暴增至2021年的444件，去年因疫情僅有69件，但今年也已查獲33件違規，以未實施熱危害教育宣導為大宗，占8成以上，其他則是未留意勞工上工前中後的健康狀況、以及未提供飲用水或鹽錠等。

若限期未改善可依職業安全衛生法開罰3萬元以上30萬元以下罰鍰，並公告違法事業單位名稱，因改善很簡單，業者多會立即改進。

勞檢處也提醒勞工，若有高血壓、心臟病、呼吸系統疾病、內分泌系統疾病、無汗症、腎臟疾病或廣泛性皮膚病者，都是熱危害疾病的高風險群，不宜從事具有環境熱危害的作業。

勞檢處指出，為了保護勞工健康及作業安全，雇主除了應隨時注意勞工身體狀況外，也應依職業安全衛生法規定，在勞工作業前實施體格健康檢查，提早發現勞工是否有不宜從事的作業項目，另於作業場所中，應依勞工健康保護規則規定設置合格急救人員，以備緊急救護。