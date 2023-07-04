永慶房產集團4日舉辦加盟四品牌全台店東大會，永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，以今年來說，永慶四個加盟品牌新展逾100店，並未明顯感受房市景氣轉空，有七成的店東都是永慶體系各品牌的的店東再擴展複數店。

其中，旗下加盟品牌有巢氏房屋今年滿20周年，相較於房市谷底的2016年至去年全台房市交易量成長了30％，不過在永慶總部傾注各項資源，助攻加盟店業績節節高升，有巢氏房屋成交件數成長了260％，為市場成長率的7.8倍，此外，總成交金額成長280％、總業績成長330％，平均年增3成。莊志成表示，未來展店則以鼓勵店東提前布局都會區外圍的新興區域為主要方向。

目前有巢氏房屋員工人數直逼6,000人，有七年間增加了4,000人。累計去七年「年業績突破4千萬以上」的店次逾百店，「年業績破億」則達到8家。「年業績突破400萬元」的經紀人多達上千人次，更創造了100多位千萬業績經紀人。

莊志成表示，永慶加盟四品牌「深度聯賣」，也讓有巢氏房屋在客戶服務上顯現優勢，不論開發或銷售，都能與全台上千間加盟店、近2萬名經紀人合作，成交率和速度大幅提升，過去七年，有巢氏房屋聯賣業績增加了7倍，平均每成交3件、就有1件是聯賣成交，也推升單店平均業績成長1.4倍，幫助客戶用更短的時間、找到合適的家。