為響應新南向政策及多元化我國企業在海外設廠選擇，仲量聯行與Katina凱信資本主辦，聯手包括KBC、Frasers、Core 5、SLP等四家北越知名工業地產開發商，共同合作，於今（4）日舉行「北越產業戰略新布局與設廠攻略論壇」，為有意在北越設廠的企業提供布局方向、解決方案與溝通橋梁。

活動邀請到仲量聯行亞太區執行長、大中華區執行長、北越官方代表、北越工業區開發商總裁、Katina凱信資本執行長等重量級嘉賓，現場吸引逾110家廠商，產業橫跨資訊電子、金屬機械、民生工業製造、化學工業製造等，超過130位貴賓出席，現場座無虛席。

仲量聯行指出，據政府統計，2023年上半年台商直接投資越南金額已達5.43億美元，超越去2022年全年總額，台商前往越南設廠腳步未因全球景氣的不明朗而放緩，本次論壇聚焦越南工業趨勢與設廠經驗分享，深入探討富士康及電子龍頭大廠前仆後繼投入北越新設產線，並針對主辦方輔導廠商享有之優惠條件，精準提供北越主要工業區選擇及相關配套服務。

仲量聯行亞太區執行長Anthony Couse表示，越南處於亞太區戰略位置，與大陸之間採陸運即可到達，且加入多達15個不同自由貿易協定，涵蓋全球50多個國家，為亞洲經濟自由度排名第五的國家，近幾年已成為國際資金投資首選區域之一，國際大廠如Foxconn、Canon、三星等更相繼進駐，使越南，近幾年電子產品出口量躍居東協第二，於全球電子產業供應鏈佔有一席之地。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，根據牛津經濟研究院數據顯示，越南的製造平均勞力成本僅約中國的35％，PISA測試（國際學生能力評估計劃）在東協國家中表現亦優異，顯示其充沛且優質的人力資源。

侯文信表示，因應台商全球戰略地位調整，同時得益於當地公共建設的推動與工業產業發展密集，越南設廠仍具有優勢，包括廣達今年在河南省取得22.5公頃土地、鴻海集團在廣寧省加碼77億元擴廠。

侯文信指出，綜觀北越工業不動產市場，以河內、北寧、興安、海防、海陽等地區為一級區域，占地約1萬公頃，過去以北寧和海防工業區土地及標準廠房，供應量最大，也是台商進駐最多的地區，包括和碩、仁寶等大廠，且平均進駐率達八成以上，標準廠房甚至達九成五以上，租金因需求強勁亦隨之上揚。

看好當地標準廠房的未來需求，仲量聯行此次邀請的開發商，興建符合綠建築規範的標準廠房，提供台商設廠更多的選擇，台商如何能有效率地選擇最適合的地點，並解決設廠申請、工程發包管理、招聘員工等需求，順利完成設廠，成為設廠過程中重要的課題。

仲量聯行此次的跨境合作，致力為有意在北越設廠的台灣企業提供最全面的策略規劃、選址建議、土地廠房租賃代理、專案開發等一系列配套措施，期待促進與深化臺灣和越南間經貿、科技等各層面的連結，共享資源、人才與市場，創造互利共贏。