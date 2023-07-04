「社區專家」精準品牌定位締造傲人績效！有巢氏房屋今年全台店數邁向450店，規模穩坐台灣加盟房仲品牌前三大，下午在「有巢氏房屋20周年慶祝會」中，更期許下個10年要挑戰全台突破700店規模。

永慶房產集團董事長孫慶餘在「有巢氏房屋20周年慶祝會」致詞時，回顧40多年前投身房仲產業，與友人創立台灣第一個房仲加盟體系：大台北仲介聯盟就是要「給消費者一個公平、安全的現代化交易環境」，1988年成立永慶房屋直營品牌，落實自美日引進的「新式仲介」不賺差價、只收取固定服務費的經營模式； 2002年成立「永慶不動產」，2003年成立「有巢氏房屋」，廣邀志同道合的夥伴加入，將「新式仲介」、「誠實服務」的經營模式擴散至全台。孫慶餘也在會中分享最新數字，永慶房產集團旗下五個品牌：永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋及台慶不動產，讓集團在全台的店數規模已正式突破1600店。

20年來，有巢氏房屋「社區專家」精準的品牌定位，吸引許多認同理念的夥伴加入，展店績效也一路攀升，以平均8天開出一間店的速度展店，現今即將邁向450店規模，全台人數直逼6000人，7年間激增了4000人。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成今日也宣布將再深化與社區鄰里關係，推動「社區友善貼心服務」，包括友善廁所、學童導護、應急影印、應急電話、友善休憩、愛心雨具、便民飲水、臨時上網、問路指引及行動裝置充電等10項友善貼心服務。莊志成指出，許多有巢氏房屋門店有提供便民服務，甚至開放門市空間、讓鄰里居民必要時入內休憩或使用相關充電設備，現在，我們將這些服務整合擴大到全台所有加盟店，持續做大家親切又實在的「好厝邊」。