花蓮一名58歲楊姓男子，今天清晨6點多突然闖進市區一間宮廟後將門反鎖不開門，並持酒瓶朝警方砸，經警方對空鳴開2槍，並以優勢警力逮捕後，全案依法送辦。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名58歲楊姓男子，今天清晨6點多突然闖進市區一間宮廟後將門反鎖不開門，並持酒瓶朝警方砸，經警方對空鳴開2槍，並以優勢警力逮捕後，全案依法送辦。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名58歲楊姓男子，今天清晨6點多突然闖進市區一間宮廟後將門反鎖不開門，並持酒瓶朝獲報趕抵現場的警方砸，造成員警受傷，經警方對空鳴開2槍，並以優勢警力逮捕楊，不過雙方都在過程中受傷掛彩，所幸送醫治療無大礙。

花蓮警分局中正派出所今晨接獲花蓮市區某宮廟報案指出，有名男子無故闖入廟裡，還將門反鎖，拒絕開門，警方趕抵到場後，男子依然不開門，經獲廟方同意從窗戶進入。

男子見警方準備爬窗入內，突然情緒失控，不僅持酒瓶朝員警丟，更拿香爐朝警方身上砸，員警見狀立即上前噴灑辣椒水，怎料男子依然不罷休，警方只好對空鳴開2槍示警，並用警棍與警力壓制，順利逮捕對方。

不過雙方在對峙過程中，男子因反抗造成頭部受傷縫3針，2名員警手部則遭玻璃割傷，且頭部有些許擦挫傷，經送醫診治後皆無大礙。

由於楊男未有就醫紀錄，警方不清楚為何突然情緒失控，攻擊員警，不過全案已依侵入住宅、毀損及妨害公務罪，移送花蓮地方檢察署偵辦。