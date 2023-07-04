羅志祥推出新歌〈Don’t Be Late〉。（華納音樂提供）

羅志祥推出新歌〈Don’t Be Late〉。（華納音樂提供）

羅志祥推出新歌〈Don’t Be Late〉。（華納音樂提供）

羅志祥將於7／29、7／30重返台北小巨蛋，舉辦《2023 羅志祥演唱會EVOLUTION 台北站》。演唱會倒數計時，羅志祥推出全新單曲〈Don’t Be Late〉，以歡樂的派對氛圍宣告回歸，MV也於今日(7／4)正式上線，邀請合作超過20年的大目老師編舞，羅志祥笑說：「這首歌的編舞希望可以超越過去的經典，可能因為這樣壓力太大，大目被我害得一個月沒辦法好好睡！」

繼去年台北、高雄兩場演唱會大受好評，羅志祥今年選在44歲生日之際重回小巨蛋開唱，也無預警獻上超級舞曲〈Don’t Be Late〉作為演唱會主題曲，為月底的演唱會暖身。由羅志祥親自參與填詞，編曲中充滿異域風情的鼓點及一氣呵成的LOOP非但沒讓這歌顯得單調，反而為整首歌的節奏提供極富音樂性的鋪墊，慵懶迷人的聲線令人驚艷他竟能從所擅長的舞曲中再次突破！

此次MV中，羅志祥邀請合作超過20年的老朋友大目作為編舞老師以及導演。羅志祥笑說：「一開始我就先跟他說，希望他可以拿出畢生所學，一次在這支MV呈現，這也是他第一次導我的MV，聽說他因此一個月壓力大到睡不好，我害的！還記得他剛編完舞就傳影片給我，結果過了3分鐘他馬上很緊張的問我感覺如何然後說『看完沒，我很緊張欸！』，感覺我不小心讓他精神很緊繃。」羅志祥也希望這首歌的舞蹈能超越2006年的〈精舞門〉，再造經典之作，果然最後的成品令眾人相當滿意。

而在造型方面，羅志祥也拿出家中壓箱寶，「這次的造型讓我很自在也讓我很能真正的做自己，因為幾乎都是我家衣櫃我很喜歡的服裝，還有一些很少曝光的壓箱寶。」提到7月的演唱會，他也透露無論節目、舞蹈、編曲都有全新的改變，敬請樂迷們把新歌〈Don’t Be Late〉聽熟，然後帶著隨性、自在並且參與大型派對的心情，一起盡情享受。