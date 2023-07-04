央行長期透過公開市場操作，每日發行7天、28天期定存單，提供銀行過剩資金去化與調度工具，採主動申購方式。其他還有定期發行的91天期、182天期存單，基本上每兩周發行1次。另有標售存單的發行天期則為364天期、2年期。

央行自去年今年1月因應年節資金需求、減發定存單1613.6億元，2月針對資金開始回籠，央行照例反手加發定存單，單月加發2981.35億元，3月因季底資金需求大幅減發957.4億元，4月因應央行升息加發1373.8億元。

至於5、6月起因應報稅需求、季底作帳需求，央行也連月減發定存單，5、6月各減發1,724.4、2,630.7億元，連二月共減發4,355.1億元，為市場釋放大量資金。

銀行資金調度主管認為，目前國內資金結構仍相當充裕，市場資金尚屬寬鬆，銀行資金需要尋找去路，7月央行應會加發定存單調節；而接下來就看美國聯準會（Fed）升息決策，現階段美國通膨明顯降溫，預料這波升息循環應會在第三季如預期到頂，我央行9月按兵不動機率高，後續未到期定存單餘額應有機會慢慢降至8兆元之下。

銀行主管也說，第三季台股現金股利發放高峰期，去年上市櫃股息總額大致底定，總計將達到2.036兆元，為史上第二高、也是連續兩年維持2兆元以上，短期資金需求暴增，央行不得不出手調節，即使當前我國貨幣政策基調仍維持緊縮，但央行持續減發定存單因應，「一手收錢、一手放錢」的市場操作策略不變。