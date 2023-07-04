國城建設位於高雄亞灣的國際級豪宅「定潮」，今年落成並已陸續交屋，國城建設特為「定潮」公設中的Lounge Bar，舉辦「啟用先賞酒會」，邀請住戶及嘉賓親臨酒吧體驗，更特別邀請世界第一的日籍調酒師「金子道人」現場獻技，活動當天宛如時尚派對，超高規格和充滿設計巧思的Lounge Bar，讓去過許多國際酒吧的金子道人也讚嘆不已，直呼「定潮lounger bar已臻國際水準！」

國城建設副總經理洪嘉聰4日表示，酒吧設計概念有別於其他公設，整體空間呈現濃厚的紳士品味與陽剛氣質，概念發想來自中世紀的歐洲貴族馬術文化，而馬術是一種充滿藝術魅力的競技活動，因此，在空間上以大量「馬」、「皮革」等元素作為主軸，不僅在燈光、酒櫃、吧台到藝術裝飾流露高級質感，在使用器材上也都是由專業調酒師設計，「此次邀請金子道人合作，他一看到現場，就二話不說的馬上答應！」

國城建設董事長特助洪士庭指出，定潮內部空間皆以住戶使用為出發點，強調高端生活感與實用性，所有的設施器材更是比照專業級場域來規劃，獲得不少相關專業人士肯定，並計畫日後可以在每一個公設舉辦活動，邀請各領域的世界名家與大師前來感受定潮的魅力。

國城建設說，位於亞洲新灣區的指標豪宅國城「定潮」，從選地至完工耗時超過12年，地上41樓超高層建築，不論是建築外觀、空間設計及景觀庭園，皆由國際知名團隊聯手打造，包括新加坡豪宅推手SCDA操刀建築設計、Aman集團御用設計師JAYA規劃頂級公設、日本禪庭大師枡野俊明景觀設計、澳洲TFB執手燈光設計、日商大林組全案營建管理技術服務，經歷多次細節調整，全案於今年正式完工。

國城建設說，「定潮」是國城建設40年的代表作，不僅極度重視建築本身，3日的Lounge Bar啟用活動，也重磅邀請到世界第一的日籍調酒師「金子道人」主持先賞酒會，金子道人不僅曾榮獲2015日本World Class調酒冠軍，該年也從全球4萬多名調酒師中脫穎而出，拿下世界第一的殊榮，長年鑽研調酒技巧，到訪全球逾60間威士忌酒廠、日本逾200間酒吧，此次獲邀前來，親自為「定潮」調配專屬酒單，讓住戶及來賓在享受40層樓亞灣無敵海景之餘，也能感受國際級的品酒體驗。

（禁止酒駕‧飲酒過量‧有礙健康）