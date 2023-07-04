79歲彭姓婦人因丈夫久病，透過管道接觸「生基位」想幫丈夫改運，林姓及葉姓2名男子要帶老婦到超商提款時，被一名曾受騙的余姓民眾看見，立即記下車牌報警，中市警第四分局黎明派出所員警獲報後，調閱周邊監視器以車追人，將2名男子帶回釐清案情，訊後依詐欺罪送辦。

中市警第四分局黎明派出所副所長謝宗瑋、警員官鈺晟、蔡承儒日前接獲余姓民眾報案，稱在南屯區某處超商外看見一名老婦被2名年輕男子帶下車，3人一同進入超商內之ATM提款，余姓民眾因曾上當受騙，認為該名老婦可能遭詐騙，故機警記下車牌並立即報警。

謝宗瑋立即指揮同仁調閱監視器以車追人，同步通知線上巡邏網於轄內找車，不久員警在河南路與大墩十二街口找到該車，現場詢問林男、葉男皆表示自己為公司仲介，剛從醫院載79歲的彭姓老婦到超商ATM提款，但因其他細節無法清楚交代，員警認為案件有待釐清，將2男帶回派出所進一步了解。

員警隨後在鄰近的醫院找到彭婦，彭婦表示，長時間照顧丈夫感到身心俱疲，先前透過管道接觸林男推薦的「生基位」，深信可改善丈夫病況，更不惜向親友借款，在林男洗腦下，同意先交付身邊現有的18萬元，由林男駕車至醫院載彭婦去領錢。員警確認林南及葉男涉嫌詐欺罪送辦。

第四分局分局長李建興呼籲，近年因為靈骨塔詐騙早被大眾所知，不少詐騙集團改以生基位誘騙被害人，成為近年新興詐騙手法，謹記防詐騙三要訣，「冷靜、查證、報警」並撥打「165」反詐騙專線或「110」報案專線查證，避免遭詐騙。