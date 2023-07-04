防疫團隊人員檢查盆栽是否有孑孓孳生。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市衛生局呼籲，若近期行經台南市、東南亞等地，出現發燒等症狀時，應盡速就醫並進行公費NS1快篩。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

南台灣、東南亞登革熱持續延燒，高雄市衛生局今日公布2例高度疑似登革熱個案，一名30多歲男子上周返回台南老家，昨日上午至旗津區工作，下午出現發燒，肌肉酸痛等症狀，至醫院檢現NS1快篩陽性；另1位為20歲國際移工，6月底前往台南訪友，6月30日出現發燒等症狀，昨日就醫採檢NS1快篩陽性，目前中央疾管署檢驗中；據最新統計，高雄本土累積4例登革熱確診。

衛生局指出，今日新增高度疑似登革熱個案2例，其一為左營區30多歲男性，7月3日上午前往旗津區工作地，當日下午出現發燒，肌肉酸痛、關節痛及口乾舌燥等症狀，至醫院就醫檢驗NS1快篩陽性，疫調該案發病前曾於6月30日至7月2日返回台南市仁德區老家（疫情群聚熱點），同戶接觸者3人中2人快篩陽性。

另一位為居住湖內區20多歲男性國際移工，於今年4月回越南，6月18日自越南入境，6月23日曾至台南訪友，6月30日出現發燒、頭痛、噁心嘔吐、腹瀉、食慾不振等症狀，7月3日就醫後採檢NS1快篩陽性，目前中央疾管署檢驗中。

衛生局表示，防疫團隊接獲通報，今日已針對個案居住地及工作地半徑100公尺範圍進行強制地毯式孳生源檢查、化學防治噴藥滅蚊及掛蚊燈監測等緊急防治工作，並個案周邊400公尺範圍高風險場域及列管點進行孳生源巡檢。

衛生局指出，登革熱潛伏期約3-14天（平均4-7天），該名國際移工出現症狀後第3天才就醫（可傳染期4天），評估病毒於社區擴散風險高。提醒國際移工仲介及雇主，如移工出現任何登革熱疑似症狀務必協助就醫採檢，請國際移工宿舍管理者妥善維護環境，並依據「高雄市各行政區國際移工(含船員漁工／勞工)之集中住宿地點結核病、登革熱／茲卡病毒感染症／屈公病、類流感及腹瀉通報規定」加強通報，違反將依傳染病防治法第70條處3000至1萬5000元罰鍰。

此外，衛生局也提醒國際移工仲介及雇主、事業單位、工廠或其他公共場所負責人或管理人，發現疑似傳染病病人，未經醫師診斷或檢驗者，應於24小時內通知當地主管機關，違反規定者將依傳染病防治法第69條處1萬至15萬元罰鍰。

衛生局呼籲，避免積水、減少病媒蚊孳生，是防範登革熱疫情擴散蔓延的基本功。民眾如發現積水無法清除，可利用漂白水、洗衣粉(打起泡)、粗鹽等方式投入積水中防止孳生病媒蚊孑孓。近期如自東南亞國家入境或有台南市疫情發生地區活動史、工作史，倘出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀症狀，應儘速前往高雄市530家登革熱合約診所( https://gov.tw/146 )就醫，進行公費登革熱NS1快篩。