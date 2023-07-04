場面超火爆！鍾培生賽前突搧Toyz巴掌 遭反酸：動手像個娘X

火氣十足！Youtuber Toyz和前老闆鐘培生的對決拳賽明天開打，不過今天過磅記者會已經火花不斷，鍾培生突然推了Toyz一把，讓Toyz火大反擊，幸好工作人員迅速隔開兩人，才沒有在現場直接打起來。

「拳上2023終於之戰」5日小巨蛋開打，今天兩人過磅後體重相差不大，雙方在場中對峙讓媒體拍攝，Toyz擺好姿勢，想不到這時鍾培生突然對Toyz出手，甩手就是一巴掌，再用雙手推他，Toyz還沒反應過來就被推開，兩秒後他也火大上前反擊，不過這時工作人員上將兩人拉開，主持人也要雙方「忍耐一下，明天再打」。

Toyz事後表示，當下有生氣，「因為我覺得要打你就打大力一點，打那麼小力像個娘們一樣，想說你到底要幹嘛，打完還往後退，可能怕明天沒有這種畫面，所以今天先來一點」，Toyz也表示，教練團給他不少信心，說鍾培生底子不好，才會練了4年還是這樣，「明天拳賽一定會有人流血，我覺得對方噴鼻血是一定的，鍾培生平常訓練的強度，對手都是貓貓拳。」

兩人記者會上兩度爆衝突，主辦方也再加碼，除了原本談好的報酬，贏家能夠再拿到1000萬枚「JPC虛擬貨幣」。明天就要正式上場，雙方各自養精蓄銳，究竟誰輸誰贏，觀眾都在等著看。