東港安泰醫院為落實「醫療不能有偏鄉」的理念，引進屏南首台3D立體手術設備，以提升屏東重大手術醫療水平。（東港安泰醫院提供／謝佳潾屏東傳真）

東港安泰醫院為落實「醫療不能有偏鄉」的理念，引進屏南首台3D立體手術設備，有3D立體微創胸腔、腹腔鏡系統等，可用於大腸直腸外科、胸腔外科、一般外科、泌尿外科及婦產科等各種手術，提升屏東重大手術醫療水平，建構屏東健康園區。

日前，屏東萬巒85歲林老先生被確診出大腸癌後，轉至東港安泰醫院手術，當時大腸直腸肛門外科主任黃允中考量患者年邁、又有高血壓及糖尿病等慢性病史，擔憂傳統手術方式風險大，為此，他與家屬溝通後，決定採用新引進的3D腹腔鏡手術，不僅手術時程短、傷口小、恢復快，也較安全。

手術過程中，醫師因配戴3D眼鏡看到更清晰的立體影像後，更有效率且精準地成功完成手術，黃允中說，就大腸直腸癌手術來說，以3D輔助降低血管及神經傷害，能提升淋巴結廓清率，出血少，縫合快，且還能縮短手術時間及恢復時間，對高齡患者而言是一大福音。

黃允中進一步指出，3D立體微創胸腔、腹腔鏡系統可以使用於大腸直腸外科、胸腔外科、一般外科、泌尿外科及婦產科等各種手術，都有很好的輔助功能，對病患而言幫助更是大。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，醫療不能有偏鄉落差的理念，期盼在引進屏南首台3D立體手術設備後，能為屏東鄉親提供更好的醫療品質，進而提升屏東縣重大手術醫療水平。