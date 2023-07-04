積極發展廢棄物協同處理，變成再生資源，替代水泥原料、燃料，進而達減碳、減少化石燃料；台泥4日指出，已協助電力、營建、鋼鐵、半導體製造、半導體封裝、化學纖維、造紙、垃圾焚化爐、環保回收等九大產業，處理難以自行處理之產業廢棄物，並將該些廢棄物作為水泥替代原料及燃料。

台泥統計，2022年協助各企業處置廢棄物共計110.1萬噸，相當於台灣整體事業廢棄物總量之5.3％。

除與九大產業合作，台泥表示，集團陸續還會擴大廢棄物協同處理轉為資源再利用替代原料的範圍。

台泥和平廠於2022年3月開始使用氟化鈣污泥作為部分替代原料，蘇澳廠長期將工程或營造廢棄土替代天然黏土的使用，2022年處理工程或營造廢棄土的量為237,274噸，佔整體台灣兩廠的資源再利用比例20.9％。2023年預計規劃協助花蓮酒廠處理廢陶瓷酒甕，初估目前破碎堆置的酒甕約有50至60噸，年約10噸將作為替代原料，並將持續開發新料源及保持穩定供量。

台泥資源再利用替代原料，4年累計近406萬噸，水泥替代原料比例從2019年19％至2022年提升到22％。

目前台泥正進行、最重要的再生資源利用，就是DAKA二期環保地標建築─台泥DAKA再生資源利用中心（RRRC）。台泥表示，這是循環經濟里程碑，也是台灣首例水泥窯協同處理生活垃圾。RRRC將協助解除花蓮垃圾危機，預計每日最高可處置200噸垃圾，可避免垃圾囤積所造成的甲烷污染，相當於年減碳4萬噸，處置過程所產生的熱值，更可替代部分燃料，達減廢減碳效益。

台泥DAKA再生資源利用中心（RRRC），即將在2023年第三季試運行，2024年正式完工。