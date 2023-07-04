台中68歲高姓老翁日前接到詐騙電話，話筒裡傳來小兒子的求救聲，對方稱小兒子欠地下錢莊160萬元，被修理到頭破血流，要求高翁先支付20萬元才會考慮帶其子就醫，高翁嚇到找大兒子求救籌錢，幸大兒子察覺不對勁報案求助，在員警查證下確認小兒子並未被綁架，而是在日本旅遊。

台中市政府警察局烏日分局犁份派出所副所長張家隆、警員蘇彥銘日前接獲民眾報案，表示父親疑似接到詐騙電話，要求他準備20萬救弟弟。經警方瞭解，原來是心急如焚的高翁打電話給住在苗栗的大兒子求助，大兒子雖然半信半疑，仍準備指定款項趕赴老家，途中擔心父親過度憂心，於是先請派出所員警至家中關心。

員警到場後，先安撫高翁的情緒，同時幫忙聯絡小兒子，最終確認小兒子平安無事，正在日本旅遊，高翁聽到人沒事，心中大石頭頓時放下，結束一場虛驚。員警向老翁說明此為「假綁架」詐騙老梗，詐騙集團常以此手法陷入緊張情緒，從而詐騙金錢，好在機警大兒子懂得跟員警求助，才保住20萬元。

烏日警分局呼籲，民眾如有接獲來電指稱其親友或子女積欠款項，然後要求匯款或交付現金，這些均為詐騙集團之慣用手法，遇有上述狀況切勿緊張焦慮，應冷靜面對謹慎求證，並依照防詐騙3步驟「1聽2掛3查證」防詐口訣，迅速撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢，以免一時失察，淪為詐騙集團的待宰羔羊。