新北市土城區一名10歲男童配戴兒童智慧型手表，上月底手表突然爆炸自燃，造成男童右手臂2度灼傷，恐需接受植皮手術。業者晚間在官網發生聲明表示，關於「兒童手錶自燃爆炸事件」，我們深感抱歉，目前正配合消保官共同協助釐清問題，希望與消費者取得聯繫並進行後續的賠償處理，各產品皆有投保產物保險最高2000萬元。

業者表示，此款產品「Herowatch 1」手錶電池為了方便性設計為開放式，消費者可自行拆卸，長期使用下若有碰撞、摔到等狀況可能產生肉眼無法辨識的裂痕，若遇到下雨或噴到水等狀況，可能會造成進水，長期下來皆有可能對電池造成損傷，進而讓手錶產生短路、產生意外。

公司為加強防水性，因此於2020年8月出產新款電池型號HERO-E7，新款電池於電路板加強防水與電路保護版安全措施增強防摔，將不會產生因進水而產生電池短路，杜絕意外發生；並於同年8月發布通知「Herowatch 1 用戶」可免費向本公司索取新版電池，且通知舊版電池自行回收不再繼續使用。

業者說，從媒體報導照片初步研判，發生意外的手錶使用的電池為舊款型號，同時建議持有同款商品的用戶，可拆卸電池進行確認，若對於電池型號有疑慮，歡迎與公司聯繫。（客服電話：02-2697-5818 ／ 官方LINE：@abouttime）

對於發生這樣的事件，我們深感遺憾，為了讓消費者更安心的使用產品，即日起將全面提供Herowatch系列所有型號產品免費檢測服務，讓消費者安心，用戶可填寫以下表單進行檢測服務：https://forms.gle/15vtuAiDwprQPxt38

提醒消費者目前正處於夏天，應讓手錶遠離熱源以及水源，切勿攜帶手錶戲水，若電池浸水，手錶強制充電繼續配戴，則可能發生危險．手錶若接近水源，不確定是否進水；亦或受到外力撞擊，請送原廠進行進一步檢測。