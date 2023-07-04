新北市新店區今（4日）下午驚傳人倫慘案。（圖／翻攝畫面）

新北市新店區今（4日）下午驚傳人倫慘案！一名59歲的連姓男子因不明原因狠心殺害84歲老母親，甚至將媽媽砍到屍首分離，現場滿地鮮血。警方接獲報案趕抵現場，當場將連男逮捕，確切案情仍須釐清。據悉，連男落網後拒絕回答任何問題，因此警方已通知連家大姊到場，希望透過親情攻勢突破犯嫌心防。

新店分局碧潭派出所今日下午1時55分接獲報案，指轄區某戶民宅有男子雙手染血，另一人則倒臥在地、一動也不動，疑似發生命案。員警獲報趕往現場，並通知消防隊協助破門，剛進屋就驚見84歲的詹姓老婦倒臥客廳，頭部與頸部有刀傷，已明顯失去生命跡象，一旁還有2把菜刀，當場將連姓二兒子逮捕。

當地里長透露，詹婦育有4男1女，平時與二兒子連男及其2名子女同住，家中經濟狀況尚可，母子關係也還不錯，2人昨天還一起上山種菜、運動，但連男的精神狀況似乎不太穩定。經初步了解，連男今日上午因故和母親發生爭執，下午就傳出弒母悲劇，詳細動機及案發經過，仍有待警方進一步釐清。

不過，連男遭逮至今拒絕回答任何問題，因此警方稍早已通知連家大姊到派出所，希望透過親情攻勢突破犯嫌心防；連姓大姊接到通知後，第一時間先趕回家中，面對媒體鏡頭時表示自己剛接到警方通知，目前對案情或細節都不清楚。